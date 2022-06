Ludwig Müller, geschäftsführender Gesellschafter von Müller Bad GmbH, ist seit 1969 in dieser Branche zu Hause und hat in diesen 35 Jahren ca. 30000 Hotelbäder geplant und gebaut. Als Pionier auf diesem Gebiet verfügt Ludwig Müller über viel Erfahrung und es gibt kaum ein Problem, welches nicht gelöst wird.Ob Komplettbäder, Badsanierungen, oder nur die Zulieferung von Einrichtungsgegenständen wie z.B. Granitwaschtische, Müller Bad koordiniert das gesamte Gewerk, plant bis ins letzte Detail und führt schlüsselfertig aus.Das Ganze zum festen Termin und zu bezahlbaren Preisen. Wir besuchen Sie gerne in Ihrem Haus und beraten Sie unverbindlich und kostenlos.Nehmen Sie mit uns Kontakt auf.