Chalabi Architekten

Ist ein in Wien ansässiges internationales Architekturbüro, das 1992 von den Brüdern Talik und Jaafar Chalabi gegründet wurde. 2006 wird die Rechtsform der Firma in LLC (Limited Liability Company) geändert. Im Jahr 2010 eröffnet Chalabi Architekten eine Niederlassung in Abu Dhabi, Vereinte Arabische Emirate. Chalabi Architekten und Partner erarbeiten für jede Bauaufgabe ein einzigartiges architektonisches Design, das den Bauplatz und die Anforderungen des Auftraggebers wiederspiegelt. Durch die kulturelle Vielfalt der Firmengründer und des multinationalen Teams kann ein weites Spektrum an unterschiedlichen Lösungen erforscht und analysiert werden, bevor für den Auftraggeber das beste Design identifiziert wird. Dem Auftraggeber ein gutes Preis-Leistungs/Qualität Verhältnis zu bieten, ist Firmencredo.

Die Firma erhält Anerkennungspreise für ihre Architekturleistungen wie den Österreichischen Staatspreis für Experimentelle Architektur, den Prix Benoit und den King Fahad Award für Design und Forschung im Bereich der Islamischen Architektur.