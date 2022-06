Leistungsspektrum:

Die Aufgabengebiete von KNAUER ARCHITEKTEN reichen von Hochbauprojekten und Stadtplanung bis Innenraumgestaltungen und Möbeldesign.

Den Aufgabenstellungen entsprechend, werden spezifisch angepasste Leistungen erbracht. Diese reichen in den Planungsphasen von Machbarkeitsstudien und Gutachten, über Konzeptdesigns und behördliche Bewilligungsverfahren bis zu Ausführungs- und Detailplanungen samt der Erstellung von Leistungsverzeichnissen. Während der Realisierungsphase wird von KNAUER ARCHITEKTEN eine begleitende Bauüberwachung sowohl in künstlerischen, als auch in technisch geschäftlichen Belangen ausgeführt mit einer schlüsselfertigen Übergabe der Objekte an die Auftraggeber.

Je nach Aufgabenstellung übernehmen KNAUER ARCHITEKTEN „klassische“ Architektur-Planungsleistungen und sind auch als Generalplaner tätig.

KNAUER ARCHITEKTEN realisierten bereits Projekte in Russland (Moskau), der Europäischen Union, Japan und Österreich, wobei für spezielle Leistungsphasen mit Partnerbüros vor Ort zusammen gearbeitet wird.

Funktionale Arbeitsschwerpunkte:

Wohn-, Büro- und Gewerbebauten, Gebäude für Infrastruktur- und Gesundheitseinrichtungen

Thematische Arbeitsschwerpunkte:

Gebäude mit Niedrigenergiestandard

Nachhaltiges Bauen („Lebenszykluskosten“)

Sanierungen, Umbauten, Zubauten („Dialog Alt-Neu“)

Preise / Anerkennungen:

1992 Pilgram Preis

2000 Holzbaupreis (Kategorie „Herausragende Architektonische Leistungen“)

2001 Preis der Niederösterreichischen Landesregierung für „Vorbildliches Bauen in Niederösterreich“

2002 „Goldene Kelle“ Preis

2011 Preis der Niederösterreichischen Landesregierung für “Vorbildliches Bauen in Niederösterreich”

Verschiedene Wettbewerbsprämierungen