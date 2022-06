Wir sind ein Team von Tischlern und Designern und fertigen zeitgemäße Produkte in unserer Werkstatt in Köln an.

Seit 2012 kreieren wir dort Produkte, die das Benutzen von tablets

erleichtern und einen Kontrast zwischen der Natürlichkeit des Holzes und der Technik schaffen. Wir fertigen Halterungen für iPad und tablets für alle Lebenslagen an - von Halterungen für das Bett über Badewanne bis hin zum Sofa oder Tisch. Hierbei haben wir sehr hohe Qualitätsansprüche an unsere Produkte und verwenden für die Fertigung natürliche und umweltfreundliche Materialien.