Eagle Products gibt es seit 1893. Seit den Anfängen, in denen die Produkte noch „Adler Fabrikate“ hießen, beschäftigt sich die Firma mit hochwertigen Naturfasern. Damals wie heute stellen Qualitätskontrolle und Kunden höchste Ansprüche an die Schals, Tücher, Decken und Plaids, die aus der Manufaktur in Hof kommen. Inzwischen gibt es 2 Haupt-Kollektionslinien: Eagle Products Accessories und die Eagle Home Collection. Sie stehen für trendige Accessoires für Fashion & Home: Tücher, Schals, Mützen, Capes, Plaids, Kissen, Decken. Nur edelste Materialien wie Cashmere, Lammwolle, Seide, und Mohair werden verarbeitet. Im über 100jährigen deutschen Traditionsbetrieb entstehen die Eagle Products in inländischer Produktion, ergänzt durch exklusive Zukäufe wie bedruckte italienische Seidenstoffe. So entstehen Lieblingsteile, die länger als eine einzige Saison schön sind.