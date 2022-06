In unserem Laden "Designerei22" in Berlin-Friedenau finden Sie alle anders&artig-Produkte wie Vintage Möbel und Accessoires oder Sie gehen online auf andersundartig.com ! Ich biete auch Innenarchitekturberatungen und -ausführungen an. Vom Kinderzimmer bis zur Küche.

Ziel von anders&artig ist es, dem schlummernden

Stilempfinden von Eltern zu entsprechen. Viele Eltern wollen weg von Massenware hin zum individuellen kreativen Wohnstil, der Werte und Emotionen vermittelt. Sie wollen ihre eigenen Kindheitserinnerungen vermitteln und anders&artig will das Verständnis für die Generation der Eltern wecken.

„Womit haben eigentlich Mama und Papa gespielt?“

Hier finden viele Eltern Produkte, die sie aus ihrer Kindheit kennen und die teilweise auch neu interpretiert werden. Ein wenig Nostalgie im Kinderzimmer mit einem kreativen Mix an Möbeln, Spielzeugen und Accessoires aus verschiedenen Epochen. Von Antik, über Industriedesign bis hin zum zeitlosen Design der 50er bis 70er Jahre oder ganz neuem Produktdesign. Nicht nur die Kinder werden sich an diesen andersartigen, einzigartigen und seltenen Dingen erfreuen!

Viele unserer Möbel werden professionell und liebevoll restauriert und zumindest mit kinderfreundlichen Farben, meist aber mit BIOFARBEN bemalt. Einige antike Stücke werden auch mit wunderschönen Farbemulsionen von sehr traditionsreichen, hochwertigen, englischen Marken (Farrow & Ball, Painting the Past und Green Gate), die ebenfalls umweltverträglich und lösemittelfrei sind, verschönert. Gerne gehen wir auch auf ihre Farbwünsche ein. Auf Wunsch versenden wir vorab auch kleine Proben ihrer engeren Farbauswahl, um die Farbe und deren Haptik hautnah erleben zu können.