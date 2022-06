Wir sind eine Möbeltischlerei – und hier liegen unsere Kompetenzen: Wir können runde oder schräge Werkstücke fertigen, einzelne Möbel oder Serien. Wir reparieren, ersetzen, kopieren und entwerfen. Wir behalten auch bei umfangreichen Einrichtungen den Überblick. Unser Team ist kompetent in dem traditionellen Tischlerhandwerk als auch in der modernen CNC-, bzw. Lasertechnik. Experimentierfreudigkeit, Neugier und die Teilnahme an Seminaren erlauben uns, ständig neue Materialien oder Oberflächentechniken anbieten zu können. Durch den regen Austausch mit unseren Lieferanten haben wir auch in der Beschlagtechnik die Nase vorn. Und wenn wir einmal nicht über eine bestimmte Kompetenz verfügen, wissen wir aber, wer es tut.