Book Art - Aktuell: Weihnachtsschmuck aus Büchern

Statement:

In den Zeiten von „kindle“, e-books und Hörbüchern zeigt Book Art, dass die Schönheit von Büchern nicht nur in ihrem Inhalt liegt.

Durch die Buchobjekte wird der visuelle und haptische Aspekt hervorgehoben. Der Kodex als solcher wird verändert - durch verschiedene Techniken, wie Falten, Schneiden oder Kleben - und bekommt so eine neue Form, einen neuen Kontext.

Ich nehme mich der verwaisten, aussortierten Bücher an, rette sie vor ihrem Altpapier-Schicksal, gebe ihnen ein neues Leben als dekoratives Objekt. Es ist eine Hommage an das Buch an und für sich.

Das perfekte Geschenk für Bibliophie.