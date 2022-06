Ich als Innenarchitekten bin für eine Vielzahl von Bauaufgaben

und räumlicher Gestaltung die richtige Partnerin und unterstütze fachlich kompetent bei der Planung und Gestaltung in Bezug auf beste Funktionalität, Materialwahl und technischen Komfort und nicht zuletzt Ihr Wohlbefinden. Ob privater Wohnungsbau, Verwaltungsbau oder Möbeldesign. Mein Tätigkeitsbereich ist breit gefächert & richtet sich an alle Bauherren! An erster Stelle stehen Planung und Gestaltung von (Innen)Räumen, ebenso bin ich als Innenarchitekten aber auch Spezialisten wenn es um die Entwicklung von Raumstrukturen und -proportionen oder von funktionalen Nutzungseinheiten und Funktionsoptimierung geht. Dieses gilt sowohl für Neubauten als auch für Umbauten, Restaurierungen oder die Umnutzung von bestehenden Gebäuden. Am Anfang steht immer die intensive Auseinandersetzung mit den Menschen, die die geplanten Räume nutzen werden. Für deren Wohlbefinden sind psychische und soziale Aspekte verantwortungsvoll in den Planungsprozess zu integrieren. Welcher Art auch immer Bauvorhaben sind – jede Planung zielt auf eine wirtschaftliche und ökologische Ausführung ab. Dabei werden technische und konstruktive Zusammenhänge berücksichtigt. Ich nutze künstlerisch-ästhetische Mittel um ein individuelles, unverwechselbares Raummilieu zu schaffen. Dazu gehört der kreative Umgang mit den Gestaltungselementen Material, Farbe und Licht.