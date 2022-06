die marke Nic Duysens:

vor 25 jahren wurde die marke nic duysens von dem gleichnamigen holländer gegründet. mit seinem gespür für formen, farben und komposition wurden händler schnell auf seine exklusiven home&living-kollektionen aufmerksam. so entwickelte sich die marke zu einer elitären wohnaccessoires marke im mittleren und oberen, bis hin zum obersten marktsegment. 2014 trennte sich der gründer nic duysens von der firma, ulvi aydin übernahm und verlegte den firmensitz nach neubiberg bei münchen. an der bestehenden kollektion anknüpfend, steht die marke heute für einen exklusiven, lebensbejahenden stil, der bei betrachtern für „überraschung sorgt“. mit seinem team entwickelt ulvi aydin zwei kollektionen im jahr. So finden kunden bei Nic Duysens immer aktuelle, stylische, extravagante und farbenprächtige wohnaccessoires und kleinmöbel rund um das wohnzimmer. geführt werden nic duysens artikel im gehobenen einzelhandel, in eigenen nic-duysens-stores sowie im onlineshop.

unsere philosophie:

die philosophie der nic duysens kollektionen ist geprägt von mutiger individualität und imposanter extravaganz. mit elegant-glamourösen deko-objekten, freihandbemalten und farbenprächtigem weihnachtsbaumschmuck, ausgefallenen vasen und behältern sowie kleinmöbeln. mit luxus-flair möchten wir unseren Kunden raum zur kreativen entfaltung bieten.