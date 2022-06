Die Optigrün international AG hat sich auf Dachbegrünung aller Art spezialisiert und gehört zu einem der marktführenden Unternehmen der Dachbegrünungsbranche. Der Optigrün-Verbund begrünt jährlich etwa zwei Millionen Quadratmeter Dachfläche in verschiedenen Varianten. Kompetente Beratung, höchste Ausführungsqualität und günstige Konditionen haben in der Firmenphilosophie deshalb oberste Priorität. Mit Argumentations- und Planungshilfen, Material in der nach den aktuellen Dachbegrünungs-Richtlinien geforderten Qualität, Gewährleistungszusagen und regionalen Partnern (Optigrün-Partnerbetriebe) steht allen Interessierten eine optimale Dienstleistungs- und Produktpalette zur Verfügung.

Die Optigrün AG baut dabei auf einen bewährten und motivierten Mitarbeiterstab im Innen- undAußendienst und einen modernen, partnerschaftlichen Franchiseverbund mit Optigrün-Partnerbetrieben. Optigrün-Partnerbetriebe und Mitarbeiter sind am Kapital der AG beteiligt. Die Kapitalbeteiligung stärkt die Partnerschaft und stellt eine breite Kapitalbasis für zukünftige Entwicklungen und Wachstum sicher. Der Optigrün-Verbund umfasst derzeit etwa 120 Partnerbetriebe in Deutschland und anderen Ländern wie Niederlande, Belgien, Österreich, Schweiz, Italien, England, Türkei, Tschechische Republik, Polen, Frankreich, Luxemburg, Slowakei, Ungarn und USA.

Historisch gesehen ist die Optigrün international AG aus der früheren Firma optima-Süd hervorgegangen und hat die Marke "optima" schon vor vielen Jahren übernommen - somit verfügen wir über mehr als 30 Jahre Erfahrung und Know-how.

Auf unseren Internetseiten möchten wir Ihnen unsere Produkt- bzw. Systemlösungen zur Dachbegrünung und unsere Partnerbetriebe vorstellen und Ihnen darüber hinaus unsere Serviceleistungen anbieten.

Für nähere Informationen zum Dachbegrünungssystem, zum Unternehmen und zur Möglichkeit, Optigrün-Partnerbetrieb zu werden, stehen Ihnen die Mitarbeiter der Optigrün international AG gerne zur Verfügung.