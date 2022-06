Unser Architekturbüro beschäftigt sich seit nunmehr über 19 Jahren mit den Arbeitsschwerpunkten innovatives, energieoptimiertes und nachhaltiges Bauen, wobei die zu erwartenden zukünftigen Betriebsaufwendungen des Gebäudes ein wesentlicher Punkt unserer Konzeptionen sind (Lebenszykluskosten). Das „Gemini-Haus“ (2002), sowie „Tanno meets Gemini“ und die darauf aufbauende „Plus-Energie-Wohnanlage“ (2004 – 2007) in Weiz zählen zu den ersten Gebäuden in Europa die mehr Energie erzeugen als sie durch ihren Betrieb verbrauchen. Sowohl im Neubau, als auch in der hochwertigen Gebäudemodernisierung wie bei der „Bezirkshauptmannschaft in Weiz“ (2011) wird der Passivhausstandard als Qualitätslevel konsequent verfolgt. Durch die Vielfalt an realisierten Projekten im Wohnbau (Ein- und Mehrfamilienhäuser), als auch im Bürobau, sowie bei Schulen, Kindergärten und öffentlichen Gebäuden hat sich hohes Maß an Kompetenz und Erfahrung in unserem Büro gebildet, welches zum tragenden Fundament unserer Arbeit geworden ist.