Wir, das sind Angelika Schulz und Peter Freese.

Nachdem wir 10 Jahre lang einen großen Teil unserer Zeit in den verschiedensten asiatischen Ländern zugebracht haben, entschlossen wir uns im Frühjahr 2000 dazu, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Die Idee erscheint nicht neu, gibt es doch bereits seit den späten Siebzigern tausende Asiatika-Importeure...! Deshalb war uns von Anfang an klar, dass wir uns von der Menge derer würden abheben müssen, die zwar günstige, aber sich überall wiederholende und häufig mangelhaft produzierte Waren in rauen Mengen auf den Markt warfen. Gesagt, gedacht, getan, ein wunderbarer kleiner Laden im Hamburger Schanzenviertel wurde gefunden, und im September 2000 eröffneten wir unser Geschäft unter dem Namen " Mala ". Seither ist es unverändert unser Anspruch, in Form unserer Warenauswahl zu belegen, dass in Asien produziertes Handwerk keine billig gefertigte Massenware sein muss. Diesem Anspruch läßt sich nur gerecht werden, indem wir jeden einzelnen Artikel vor Ort persönlich begutachten und sorgsam auswählen. Der überwiegende Teil unserer Waren wird mittlerweile nach unseren Design- und Materialvorstellungen gefertigt, und erhält schon allein dadurch seine besondere Note. Durch regelmäßige Aufenthalte direkt in unseren Produktionsländern, direkt an unseren Produktionsstätten, können wir zudem sicherstellen, dass wir uns mit den Arbeitsbedingungen vor Ort einverstanden erklären können. Unsere Produktionsländer sind derzeit überwiegend Indonesien, Nepal, Thailand und Indien.