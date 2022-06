Impressum

Velvet-Point GbR

Seubertstraße 8 76131 Karlsruhe

Gesellschafter: Birgit Mohr, Patrick Christmann, Georgios Papapostolou

Telefon: +49 721 568 77 97

E-Mail: info@velvet-point.de Internet: www.velvet-point.de

Sitz des Unternehmens: D-76131 Karlsruhe UST-Identifikationsnummer: DE269164448 Vertretungsberechtigte Gesellschafter: Birgit Mohr, Patrick Christmann, Georgios Papapostolou

Datenschutz

§ 1 Allgemeines Im Rahmen unserer vertraglichen Beziehungen ist es erforderlich, Ihre personenbezogenen Daten (z. B. Anrede, Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Bankverbindung, Kreditkartennummer) zu speichern. Ihre Daten werden von uns gemäß den Bestimmungen des deutschen Datenschutzrechts verarbeitet. Hiermit informieren wir Sie über Art, Umfang und Zweck der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogener Daten. Diese Datenschutzerklärung bezieht sich nur auf unsere Webseiten. Falls Sie über Links auf unseren Seiten auf andere Seiten weitergeleitet werden, informieren Sie sich bitte dort über den jeweiligen Umgang mit Ihren Daten. Die Daten, die Sie uns im Rahmen der Nutzung zur Verfügung stellen, werden ausschließlich für die angebotenen Dienstleistungen sowie dazu erhoben, unsere Dienstleistungen zu verbessern.

§ 2 Automatische Datenerfassung Aus technischen Gründen werden u. a. folgende Daten, die Ihr Internet-Browser an uns übermittelt, erfasst: - Browsertyp und -version - verwendetes Betriebssystem - Name Ihres Internet Service Providers - Webseite, von der aus Sie uns besuchen (Referrer URL) - Datum und Uhrzeit Ihres Zugriffs - übertragene Datenmenge und Zugriffsstatus - Ihre Internet Protokoll (IP)-Adresse. Diese Daten werden von Ihren gegebenenfalls mitgeteilten personenbezogenen Daten abgesondert gespeichert; Rückschlüsse zwischen diesen Daten und Ihren personenbezogenen Daten sind nicht herstellbar. Sie werden zu statistischen Zwecken und ohne Personenbezug ausgewertet, um unseren Internetauftritt und unsere Angebote optimieren zu können. Nach der Auswertung werden diese Daten gelöscht.

§ 3 Datenbestand Ihre personenbezogenen Daten benötigen wir für die vertragliche Abwicklung (Datenbestand), beispielsweise zur korrekten Adressierung und Versendung der Ware. Ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung oder ohne gesetzliche Grundlage werden Ihre personenbezogenen Daten nicht an außerhalb der Vertragsabwicklung stehende Dritte weitergegeben. Auf Anordnung der für das Datenschutzrecht zuständigen Stellen dürfen wir im Einzelfall Auskunft über den Datenbestand erteilen.

§ 4 Nutzungsdaten Ihre personenbezogenen Daten, die erforderlich sind, um die Inanspruchnahme unserer Angebote zu ermöglichen und abzurechnen (Nutzungsdaten), werden zur Vertragsabwicklung verwendet. Unter Nutzungsdaten fallen insbesondere die Merkmale zu Ihrer Identifikation, Angaben über Beginn und Ende sowie über den Umfang der jeweiligen Nutzung und Angaben über die von Ihnen in Anspruch genommenen Teledienste. Nutzungsdaten für Zwecke der Abrechnung (sog. Abrechnungsdaten) dürfen wir an andere Anbieter oder Dritte übermitteln, soweit dies für Zwecke der Abrechnung mit dem Nutzer erforderlich ist. Nach der vollständigen Begleichung unserer Entgeltforderung werden diese Nutzungs- und Abrechnungsdaten gelöscht. An die Stelle der Löschung tritt eine Sperrung, soweit einer Löschung gesetzliche, satzungsmäßige oder vertragliche Aufbewahrungsfristen entgegenstehen.

§ 5 Informationen über Cookies Es werden sog. Cookies zum Wiedererkennen mehrfacher Nutzung eines Angebots durch denselben Nutzer eingesetzt. Cookies sind kleine Textdateien, die Ihr Internet-Browser auf Ihrem Rechner ablegt und speichert. Sie dienen dazu, unseren Internetauftritt und unsere Angebote zu optimieren. Es handelt sich dabei um sog. "Session-Cookies", die nach dem Ende Ihres Besuches wieder gelöscht werden. Es werden durch diese Cookies keine personenbezogenen Daten erhoben.

§ 6 Kontaktformular und andere Datenerfassung Wir erfassen weitergehende personenbezogene Daten nur dann, wenn und soweit Sie uns diese Daten freiwillig zur Verfügung stellen, z. B. im Rahmen einer konkreten Anfrage. Wir verwenden diese Daten nur zur Beantwortung Ihrer Anfragen und zur Abwicklung der mit Ihnen geschlossenen Verträge. Eine Weitergabe an Dritte findet nicht ohne Ihre Zustimmung statt.

§ 7 Hinweis auf mangelnde Vertraulichkeit bei Internet-Kommunikation Bitte beachten Sie, dass bei der Kommunikation über das Internet (z. B. per E-Mail) keine vollständige Vertraulichkeit und Datensicherheit gewährleistet ist. Wir empfehlen daher bei vertraulichen Informationen den Postweg.

§ 8 Hinweis auf Auskunftsrecht Sie haben das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten, welche Daten über Sie gespeichert sind und zu welchem Zweck die Speicherung erfolgt. Zusätzlich haben Sie das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten sowie auf Sperrung und Löschung, soweit die Speicherung unzulässig oder nicht mehr erforderlich ist. Auf Verlangen wird Ihnen Auskunft über die zu Ihrer Person oder zu Ihrem Benutzernamen gespeicherten Daten erteilt. Die Auskunft kann Ihnen auf Wunsch auch elektronisch erteilt werden. Bitte wenden Sie sich zur Auskunftserteilung an:

Velvet-Point GbR Seubertstraße 8 76131 Karlsruhe Telefon: +49 721 568 77 97 E-Mail: info@velvet-point.de Internet: www.velvet-point.de

Vertretungsberechtigte Gesellschafter: Birgit Mohr, Patrick Christmann, Georgios Papapostolou