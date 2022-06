Im April 1979 gründeten Horst und Gudrun Neumann die Firma mit der BezeichnungenDachstuhl und Reetdach GmbH.Da Horst Neumann keinen Meisterbreif besaß wurde ein Zimmermeister als Konzessionträger eingestellt. Durch diese Konzession durften auch Dachstühle gerichtet und aufgestellt werden und somit ergab sich der Frimenname Dachstuhl und Reetdach GmbH. Am Anfang bestand die Firma aus Horst Neumann und einem Mitarbeiter, Mutter Neumann musste auch regelmäßig mit auf die Baustellen und ihren Mann stehen.Im laufe der Zeit etablierte sich der Betrieb unter der Leitung von Vater Horst zu einem richtigen Spezialbetrieb für Reetdacharbeiten.Beide Söhne traten im laufe der Zeit mit in die Firma ein.Seit 1993 arbeitet Sohn Nils mit im Betrieb und hat sich in den Arbeitsbereichen Reet- und Hartdach zu einem Alleskönner entwickelt.Der ältere Sohn Lars stieg erstmals 1990 in die Firma ein,wechselte dann noch einmal in einen anderen Betrieb und kehrte dann 1995 nach bestandener Meisterprüfungen in den Betrieb zurück.Er übernahm dann zusammen mit Vater Horst die Betriebsleitung.Von diesem Zeitpunkt erweitern wir dann das betriebliche Leistungsangebot. Es wurden alle Arten der Dacheindeckungen ausgeführt. Egal ob Flachdachabdichtungen, Fassadenbekleidungen, Kellerisolierungen, oder Dacheindeckung mit Reet oder Ziegeln, auch hier wurden wir eine feste Größe auf dem Markt.Im wurde der Betrieb dann von Vater Horst an Sohn Lars übergeben. Vater Horst bleibt der Firma als technischer Berater und Spezialist für "Puzzlearbeiten" erhalten.Mit der Übernahme bekam der Betrieb einen neuen Name. Die Firmenbezeichnung lautet von nun an:Die Dachdecker Neumann GmbH Zur Zeit besteht der Familienbetrieb aus 6-7 Mitarbeitern einschließlich dreier Neumänner. Unsere Mitarbeiter kommen fast alle aus unserem kleinen Dörfchen Dersau oder unmittelbarer Umgebung. Das Team von Dachdeckern in unserem Betrieb ist altersmäßig bunt Gemischt.Die Altersklassen reichen von 22 bis 50 Jahren Lebenserfahrung.