ZEMENTBÖDEN

Wir bieten verschiedene Varianten von Zementböden an. Zementböden sind Unikate – sie werden von uns vor Ort fugenlos gegossen, geschliffen, poliert und mit einem Finish nach Wunsch versiegelt. Dadurch erhalten sie ihr einzigartiges Design.

BESCHICHTUNGEN

Verlaufsbeschichtungen aus Polyurethan oder Epoxidharzen sind in allen Farben herstellbar. Sie werden zweikomponentig angemischt und verlaufen beim Auftragen zu einer spiegelglatten Fläche. Mit diesem Material lässt sich sehr präzise arbeiten. So lassen sich grafische Elemente in der Kombination mit gegossenem Zementboden sehr gut umsetzen.

QUARZBÖDEN

Quarzböden bestehen aus in Epoxidharzen gebundenen farbigen Naturquarzen. Das Material wird vor Ort pastös angemischt, flächig aufgetragen und geglättet. Aufgrund ihrer trittschalldämmenden Eigenschaft nennt man Quarzböden auch Steinteppiche. Sie sind sehr strapazierfähig und rutschhemmend.

PARKETTBÖDEN

Wir verlegen Massivholzparkettböden wie auch massive Dielenböden aus diversen Hölzern. Verlegearten, Dimensionen und Proportionen richten sich nach der Raumstruktur und den individuellen Anforderungen und Vorlieben.