Seit 1991 entwickelt und gestaltet Lumie Lichtduschen

und Sonnenaufgangssimulatoren sowohl zur Behandlung der saisonalen affektiven Störung (SAD) als auch anderer Erkrankungen. Unsere Bodyclock (Lichtwecker) war der erste Wecker weltweit, der mit allmählich zunehmendem Licht einen Sonnenaufgang simuliert und damit Licht-Therapie in den Mainstream brachte.

m Laufe der Jahre hat Lumie eng mit Wissenschaftlern zusammengearbeitet. Alle unsere Produkte – das umfangreichste Angebot in Europa – basieren auf veröffentlichten Forschungsergebnissen und wurden von uns in Cambridge entwickelt. Lumie ist Mitglied im EuRhythDia Konsortium zur Untersuchung zirkadianer Rhythmen und Typ-2-Diabetes, und ist in der John Moores University Abteilung für Sportwissenschaft in Liverpool tätig. Wir sind weiterhin dabei, neue Anwendungen für Lichttherapie zu entwickeln, wie etwa für die Behandlung von Akne.

Lumie Produkte sind medizinische Geräte, die nach der Medizinprodukte-Richtlinie (EC93 / 42) zertifiziert sind. Entfernung und Helligkeit (Lux) wurden unabhängig verifiziert und Lumie Geräte sind als Arzneimittel der staatlichen Healthcare Products Regulatory Agency gelistet.

Die Vorteile der Lichttherapie reichen weit über die Behandlung von SAD hinaus. Unsere Leuchten helfen, gut einzuschlafen und am Morgen erfrischt aufzuwachen, keinen Mittagsschlaf zu benötigen den Jetlag zu besiegen und die Haut zu pflegen. Sie optimieren auch die sportliche Leistung. Als offizieller Lieferant des britischen Schwimmteams und der britischen Ruderer wir sind stolz darauf, Großbritanniens Elite-Athleten zu unterstützen

In Deutschland sind unsere Produkte über www.Amazon.de und www.lumie.de erhältlich.