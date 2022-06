ritter - "made in Germany"

ritterwerk wurde 1905 von Franz Ritter gegründet und ist ein bayerisches Traditionsunternehmen, das mit Stolz auf eine über 100jährige Geschichte zurückblicken kann. Als mittelständischer Betrieb entwickeln und fertigen wir Tisch- und Einbau-Hausgeräte, die den Küchenalltag erleichtern. Wir sind Marktführer in Deutschland bei elektrischen Haushalts-Allesschneidern und Einbau-Kleingeräten in der Küche.

Unter der Geschäftsleitung von Michael Schüller konstruieren und produzieren wir ausschließlich in Gröbenzell bei München. Unsere Unternehmensphilosophie „made in Germany" umfasst dabei weit mehr als die Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen am Standort Deutschland. Sie bezieht hohe Qualitätsstandards, Materialgerechtigkeit sowie funktionales Design ein und steht damit in der Tradition des Bauhaus der 20iger Jahre.

Ganz im Sinne der Nachhaltigkeit leisten wir mit einer großen Photovoltaikanlage unseren positiven Beitrag zum Klimaschutz. Ein weiterer Schritt ist die Energieeinsparung durch den Einsatz von ECO-Motoren bei unseren Allesschneidern. Verantwortungsvolles Handeln auf wirtschaftlicher, ökologischer und sozialer Ebene ist Teil unserer Unternehmenskultur.