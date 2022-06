DAS KADEWE – MODERN SEIT ÜBER 100 JAHREN

Was 1905 als vermeintlich abenteuerliche Idee des Berliner Kaufmanns Kommerzienrat Adolf Jandorf begann, übertraf schon bei der Eröffnung im März 1907 alle Erwartungen: Als füh- rendes Kaufhaus des Landes präsentierte das KaDeWe seinen Kunden Begehrtes aus aller Welt – von den neuesten Looks aus Paris bis zu den exotischsten Früchten der Südsee. Der Konkurrenz stets den entscheidenden Schritt voraus, setzt das traditionsreiche KaDeWe neben seiner gigantischen Produktvielfalt heute zudem neue Maßstäbe in Sachen Service und Inszenierung.

Damit Einkaufen im KaDeWe immer wieder zu einem Erlebnis wird, vollzieht sich montags bis samstags, manchmal auch sonntags, dasselbe Ritual, wenn sich um kurz vor 10 Uhr lang- sam das Originaleisengitter von 1907 senkt. Täglich werden circa 50.000 Kunden aus aller Welt von den rund 2.000 Angestellten auf mehr als 64.000 qm Gesamtfläche bedient, wobei die Nähe zu den Kunden und ein exzellenter Service für jeden Einzelnen an erster Stelle stehen.

Trendsetter KaDeWe

Wie Harrods in London oder die Galeries Lafayette in Paris zählt das KaDeWe zu den bedeu- tendsten Warenhäusern der Welt. Das feine, selbstverständlich erscheinende Gespür für kommende Trends, ihre kunstvolle Umsetzung mit der Inszenierung der Schaufenster und der Gestaltung der Themenwelten und nicht zuletzt die Wahl der angebotenen Produkte und Services haben das Bild des KaDeWe maßgeblich geprägt. Auf kreative Weise ist der Wandel als eine beständige Größe permanent in den Charakter des Hauses eingeflossen und kommt auf acht Etagen eindrucksvoll zum Ausdruck. Was die Menschen bewegt, ist im KaDeWe hautnah zu spüren. Innovatives Design, kosmopolitischer Lifestyle, internationale Fashion- Styles – das KaDeWe zeigt auf allen Ebenen Zeitgeist und Inspiration.

Der moderne Look des KaDeWe stand im Fokus eines bislang einmaligen Projekts in der Ge- schichte der Warenhäuser dieser Größe – step by step wurde es von 2004 – 2007 bei laufen- dem Betrieb in großen Teilen renoviert und vor allem im Bereich Luxusgüter ausgebaut. Die gelungene Neupositionierung wurde mit dem 100-jährigen Jubiläum im Oktober 2007 gefei- ert. Sie war der Auslöser, sich in 2012 noch weiter auf den Luxus-Bereich zu fokussieren: so- wohl das Erdgeschoss mit seinem Luxus Boulevard und der Beauty Abteilung als auch die 4. und die 3. Etage / »The Loft« - wurden komplett umgestaltet.