Als Mutter von zwei Kindern und mit einem Job erlebe ich tagtäglich die unterschiedlichsten Dinge und Situationen mit und ohne Kinder. Von diesen möchte ich in meinem Blog einige weitergeben und teilen. Manches macht hoffentlich einfach Spaß beim Lesen und an anderer Stelle gibt es Tipps und Ratschläge für Mütter und Familien, die in derselben Situation sind.