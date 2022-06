Architektur schafft Raum

Gute Architektur schafft jedoch Räume, die wir nicht nur bewohnen und benutzen, sondern die uns auch beleben und harmonisieren. So entsteht im besten Sinne das, was wir Lebensqualität nennen. Dieser Anspruch stellt sich bei jedem Projekt und Auftrageber neu. Ganz gleich, ob es sich dabei um ein Bürogebäude, ein Einfamilienhaus, eine Wohnanlage, ein Industriebau oder um die sensible aber zeitgemäße Sanierung historischer Bausubstanz handelt –mit unserem umfassenden Service sind wir heute in fast allen Bereichen des Hoch- und Tiefbaus tätig und decken auch als Generalplaner Leistungen der HOAI ab. Ziel ist es immer die Charakteristik eines Gebäudes und seiner Bewohner zu erspüren und zu reflektieren – ohne dabei die Wirtschaftlichkeit und die finanziellen Mittel unserer Auftraggeber außer Acht zu lassen. So wird Architektur zur persönlichen Handschrift und Ausdruck eines unverwechselbaren Stils. Denn erst dann werden Räume zu Lebensräume und dadurch lebendig.