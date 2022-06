Ich unterstütze als Expertin Bauherren in allen Phasen des Hausbau. Während der gesamten Bauzeit Ihres Neubau werden Sie mit Situationen oder Fragen konfrontiert auf die Sie reagieren müssen. Von der Idee bis zum Einzug helfe ich Ihnen, Risiken zu erkennen und Fehler zu vermeiden. Die meisten von Ihnen bauen nur einmal im Leben ein Haus. Für viele ist es das größte Projekt und gleichzeitig eine der größten organisatorischen und finanziellen Herausforderungen in Ihrem Leben. Doch zu Beginn, zu dem Zeitpunkt, an dem die Idee vom eigenen Haus in ihnen reift, sind sie Laie. Sie haben keine Ahnung vom Hausbau, dem Baugewerbe und dem, was auf sie zukommt. Sie haben keine Vorstellung von der Komplexität des Projektes “Hausbau“ und wissen nichts von den Fehlern die Sie machen, und den Fallen in die Sie tappen können. Doch ich versichere Ihnen: Es wird viele Fallen geben, selbst da wo Sie sie am wenigsten erwarten und Sie werden Fehler machen. Damit Sie möglichst wenige Fehler machen, damit Sie nicht bis ans Ende ihrer Tage mit den Entscheidungen leben müssen, die Sie möglicherweise in völliger Ahnungslosigkeit getroffen haben und damit Sie die finanziellen Konsequenzen nicht ruinieren rufen Sie mich und holen Sie sich rat. Als Expertin zum Thema Neubau sind mir sämtliche Abläufe bestens vertraut. Bei von mir betreuten Bauprojekten konnte ich meinen Kunden sehr viel Ärger, Stress und Geld ersparen. Ich kenne die zahlreichen Schwierigkeiten, Fallstricke und Probleme, die sich beim Hausbau auftun können. Diese Probleme im Vorfeld zu erkennen, ihnen mit den geeigneten Maßnahmen zu begegnen und dafür zu sorgen, dass Ihr Bauprojekt zu einem glücklichen Abschluss kommt, dafür setze ich mich mit meinem gesamtes Know-how ein. Wenn auch Sie konkrete Fragen haben, zögern Sie nicht Kontakt mit mir aufzunehmen. Ihre Bettina Hein