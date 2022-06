Das Mannheimer Einrichtungshaus ist seit über 100 Jahren ein verlässlicher Partner rund um das Thema Wohnen mit Stil und Qualität. Maßgefertigte Wohnraumlösungen für höchste Ansprüche stehen im Fokus des Mannheimer Geschäfts in der Nähe des Wasserturms. „Wir haben den alleinigen Vertrieb der Cabinet Einbauschränke nach Maß im gesamten Rhein-Neckar-Raum, vom Odenwald bis zum Pfälzerwald und von Worms bis Speyer“, erklärt Geschäftsinhaber Jochen Kehl.

Mit seinen exklusiven, nach Maß angefertigten Einbauschränken bietet die Kerpener Schrankmanufaktur Cabinet intelligente und optimale Wohnraumnutzung. So verwandeln sich Zimmerecken in großzügige, begehbare Ankleiden, Nischen werden zu Heimbüros und unter Dachschrägen oder Treppen entstehen Stauraum. Alle Elemente werden für die Kunden maßangefertigt. Das Cabinet- Gleittür-Schranksystem bietet unzählige Farben und Dekore mit nahezu unbegrenzten kreativen Gestaltungsmöglichkeiten. „Jeder Schrank ist ein Unikat. Gleittüren aus geöltem Bambus, Kanten mit Glasoptik und Schubladengriffen mit Swarovski-Kristallen sind nur drei der unzähligen Möglichkeiten“, erzählt Jochen Kehl.

Neben den Einbauschränken präsentiert Dörr auch Dekorationsvorschläge aus Stoffmustern für Gardinen, Stores und Polstermöbel, individuell entworfene und geknüpfte Teppichen aus Nepal mit über 1000 Farbnuancen sowie exklusive Möbel, Lampen und Bettwäsche. „Bei Dörr werden Wohnträume wahr. Denn bei uns gibt es alles, was das Leben in den eigenen vier Wänden schöner macht“, hebt der Geschäftsinhaber hervor. Besonders stolz ist der Unternehmer über die selbst entwickelte 3-D-Panorama-Planung, bei der sogar unter Berücksichtigung der eigenen, vorhandenen Möbel die neue Wohnraumgestaltung bereits in der Bauphase fotorealistisch dargestellt wird.