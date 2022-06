STONE in PERFEKTION

Dieser Slogan ist unser Slogan. Wir sind ein junges Team und in unserer Entwicklung immer frech Vorwärts und offen für Neues.

Wir möchten nicht einfach nur ein Stück Stein bearbeiten und versetzen. NEIN! Wir möchten eine Verbindung schaffen, eine Verbindung zwischen Mensch und Natur, eine Verbindung zwischen Mensch und Stein. Eine Verbindung an Orten, die zum Verweilen einladen, an Orten an denen Sie diskutieren, genießen oder einfach nur leben wollen.

Um diese Ziel zu erreichen haben wir eine Philosophie:

Perfekte Organisation ist für uns Selbsterkenntnis, denn nur wer sich selbst kennt ist in der Lage sich selbst zu verbessern und verbesserte Abläufe zu schaffen. Ein kompetentes Team mit Einsatz und Motivation ist Garant für eine optimale Zusammenarbeit. Unsere Mitarbeiter sind unser wesentlicher Erfolg. Wir bieten ihnen herausfordernde Aufgaben, persönliche Entwicklungschancen, sowie eine faire leistungsorientierende Entlohnung. Gemeinsam schaffen wir die motivierenden Rahmenbedingungen, welche notwendig sind um zielorientiert und vertrauensvoll zu arbeiten. Wir sind ein Team und pflegen einen offenen respektvollen Dialog. Das Gesamtinteresse geht vor das Einzelinteresse. Wir fördern eine rasche und individuelle Betreuung unserer Kunden im Einklang mit familiären Kontakt. Kundenzufriedenheit, als auch das Vertrauen in unsere Produkte stehen im Mittelpunkt unseres Handeln.