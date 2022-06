R S W ist eine Firma für Produktdesign und Innovationsberatung aus Hannover. Sie wurde im Jahr 2005 von Sven Rudolph, Carsten Schelling und Ralf Webermann unter dem ehemaligen Namen DING3000 gegründet. R S W wurde mit Konsumgütern wie Möbeln, Leuchten und Wohnaccessoires bekannt, die sich durch hintergründige, charmante Ideen, sowie starke und innovative Konzepte auszeichnen. Unsere Entwürfe haben internationale mediale Anerkennung erfahren, mehr als 35 renommierte Design-Auszeichnungen wie die iF und Red Dot gewonnen und sind zu Bestsellern für unsere Kunden geworden. Arbeiten von R S W sind in den permanenten Sammlungen diverser Museen vertreten und wurden auf Designfestivals und Ausstellungen wie z.B. im Deutschen Pavillon der EXPO 2010 in Shanghai gezeigt. Inzwischen hat unser wachsendes Team seine Vielseitigkeit unter Beweis gestellt, z.B. durch Arbeiten im Bereich Transportation oder Medical Design, aber auch in Bereichen außerhalb des Industriedesigns, wie Produktentwicklung, Ausstellungsdesign und Innovationsberatung.