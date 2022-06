In einem alten Fachwerkhaus...

Im März 2001 wurde das Büro "Fachwerk4" von Andreas Maria Schwickert gegründet. Anfänglich umfasste das Leistungsspektrum neben Architektur noch die bereiche Grafik, Foto und Webdesign. Die 4 Bereiche und das Bürohaus - ein 400 Jahre altes Fachwerkhaus in der Nikolausstr. 4 in Wirges - geben dem Büro seinen Namen: fachwerk4. Das Büro fachwerk4 bearbeitet fast ausschliesslich Architekturaufträge, obwohl es daneben immer wieder interdisziplinäre Aufträge und Arbeiten aus den Bereichen Corporate Identity, Lichtgestaltung und Möbeldesign gibt. Die Architekturprojekte erstrecken sich von Innenausbau über Industrie- und Verwaltungsbau bis hin zu Mehrfamilienhäusern und Gesundheitsbau. Dabei stehen sowohl Neubauten, als auch Gebäudesanierungen und Umbauten im Zentrum der Planungsarbeit. Gerne planen und bauen wir auch Einfamilienhäuser - eine architektonisch anspruchsvolle Aufgabe, der sich Fachwerk4 gerne mit viel Engagement und Detailfreude widmet! Wir verstehen uns als ein innovatives Team, dass mit viel Hingabe und hohem Anspruch zeitgemäße Architektur umsetzt - immer auch im besten Sinne für die Bauherren. Aktuelle Anforderungen, wie energie- und ressourcenschonendes Bauen, sind für uns ebenso selbstverständlich wie der Einsatz neuester Software und Technik, um jedes Projekt von Anfang an bestmöglich zu präsentieren, kommunizieren und dokumentieren.