Die DEGARDO GmbH hat sich auf Entwicklung, Fertigung und Vertrieb von Lifestyle- und Design-Produkten für den Innen- und Außenbereich spezialisiert. DEGARDO-Produkte finden vielfältigen Einsatz in der Objektausstattung, der Innenbegrünung und jetzt zunehmend im Garten- und Landschaftsbau. Ebenso im privaten Wohnumfeld erfreuen sich die XXL-Gefäße stetig wachsender Beliebtheit – setzen sie doch nicht selten Architektur erst in die richtige Proportion“.

DEGARDO–Objekte sind attraktive Gartenskulptur, Pflanzgefäß, Raumteiler und manchmal sogar Sitzobjekt. Sie sind UV-, schlag- und witterungsbeständig und ermöglicht somit den Einsatz sowohl Indoor wie auch Outdoor.

Das Sortiment umfasst neben den Pflanzgefäßen in verschiedenen Größen und als beleuchtete Variante auch extravagante Design- und Beleuchtungsobjekte für den Innen- und Außenbereich. Alle Produkte der DEGARDO GmbH werden im ostwestfälischen Schwesterwerk der DENIOS in Bad Oeynhausen im Rotationsschmelzgussverfahren aus Polyethylen in einem Stück gefertigt und sind somit allesamt „Made in Germany“.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.degardo.de