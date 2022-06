„Made in Germany“ ist ein Qualitätsversprechen, das Ballerina mit 300 Beschäftigten in Rödinghausen, Ostwestfalen, täglich einlöst. Rund 120 Küchen werden hier jeden Tag gebaut – 25.000 im Jahr.

Eine Küche soll Freude machen – vom ersten Tag an, für eine lange, lange Zeit. Denn im Durchschnitt leisten wir uns nur alle 10–15 Jahre eine neue Einbauküche. Da lohnt es sich, bei der Küchenwahl schon genauer hinzuschauen! Und das können Sie bei Küchen aus dem Hause Ballerina sehr gern tun.

Entdecken Sie unsere schier unendliche Vielfalt an Fronten, Farben und Ausstattungsvarianten auf www.ballerina.de. Über Ballerina-Küchen „Made in Germany“ ist ein Qualitätsversprechen, das Ballerina mit mehr als 300 Beschäftigten in Rödinghausen, Ostwestfalen, täglich einlöst. Rund 120 Küchen werden hier jeden Tag gebaut – 25.000 im Jahr. Und jede von ihnen ist so individuell wie der Geschmack der künftigen Besitzer. Die schier unendliche Vielfalt der Fronten, Farben und Ausstattungsvarianten sorgt dafür, dass tatsächlich keine Küche ist wie die andere. Allen gemeinsam ist jedoch das hohe Maß an Präzision bei der Fertigung mit hochwertigen Markenbeschlägen, namhafter Zulieferer – für ein langes Küchenleben.

Obwohl jede Küche ganz individuell gefertigt wird, ist der Herstellungsprozess weitestgehend automatisiert. Das kommt der Qualität und dem Preis zugute! Durch den Einsatz modernster Technik ist es Ballerina gelungen, ein überragendes Preis-/Leistungsverhältnis zu bieten. Darüber hinaus wurde das Unternehmen bereits mehrfach mit dem begehrten BMK Innovationspreis ausgezeichnet und konnte erfolgreich den Gesamtsieg im Leistungsspiegel Küchen 2016/2017 von markt Intern nach 2014/2015 verteidigen. Denn nicht nur bei der Fertigung, sondern auch bei der Funktion und dem Design geht man bei Ballerina neue Wege.

Deutschland Test und FOCUS-Money bestätigen: Ballerina-Küchen zählt zu den beliebtesten Marken des Landes. In einer bundesweiten Verbraucher-Studie wurde das Unternehmen jetzt als „Kundenliebling 2017“ mit dem Prädikat Gold auf Platz 1 ausgezeichnet.

In enger Zusammenarbeit mit den Beschlagherstellern werden die neuesten Entwicklungen in das Sortiment integriert, das, wen wundert es, das umfangreichste aller deutschen Küchenhersteller ist.

Beim Stichwort Qualität ist die Materialstärke der Korpuswände, -rückwände und Einlegebögen genauso zu erwähnen, wie die feuchtigkeitsbeständige PUR-Verleimung. Ein optisches Highlight sind die 26 Korpusdekore, die dafür sorgen, dass sich die Schränke auch nach dem Öffnen der Türen im exklusiven Dekor der Küche präsentieren.

Innen so schön wie außen! Für die exklusive und ganz persönliche Gestaltung der Fronten können Sie gleich auf eine ganze Palette individueller Design-Komponenten zurückgreifen: So stehen Ihnen ca. 3.800 – die Zahl stimmt wirklich – RAL- und Sikkens-Farbtöne für die Lackierung zur Verfügung. Und das wahlweise als Hochglanz-, Mattlack, Samtlack, mit Mikrostruktur oder auf Holz … Die Krönung bilden Design-Fronten von RITZENHOFF, mit denen die Kunst Einzug in die Küche hält. Oder wie wäre es mit funkelnden Akzenten auf den Griffen? Mit Swarovski Elements ein echter Hingucker!