Bloomimages produziert Bilder.

Sie zeigen Träume, Wünsche und Ideen der Beteiligten an dem Prozess sich wandelnder Städte. Die Bilder helfen dabei die Kraft einer Idee zu verstärken und auf andere zu übertragen. Neben der Herstellung von Architekturvisualisierungen untersuchen wir in einem andauernden Prozess verwandte Felder wie Photographie, Malerei, Film und Werbung und erproben neue Ausdrucksformen in Kooperation mit Akteuren aus diesen Bereichen.