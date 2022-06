Upcycling in seiner schönsten Form. Wenn aus gebrauchten Materialien ein Designermöbel entsteht, dann ist es ein reditum. Konsequent um die Ecke gedacht und mit Sinn für echten Mehrwert! In sozialen Werkstätten mit viel Liebe zum Detail von Hand gefertigt. Alle Möbel von reditum werden aus direkt recycelten Materialien hergestellt und haben schon viel erlebt. So ist jedes Stück ein Unikat mit Persönlichkeit und Charakter, dass seine ganz eigene Geschichte erzählt...