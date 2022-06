STUDIO DLF – intelligentes Design mit Ästhetik und Emotion

„Design ist die ästhetische Interpretation der Logik.“ Mit der Absicht, seine Philosophie in allen seinen Projekten widerzuspiegeln, gründete Daniele Luciano Ferrazzano im Jahr 2009 das STUDIO DLF. Die Kernkompetenzen des preisgekrönten Industriedesigners und seines Stuttgarter Designstudios, welches den Bereich Möbel und Innenarchitektur abdeckt, liegen in dem Balanceakt zwischen Emotionalität und Einfachheit. Als Basis für ein erfolgreiches Produkt oder Projekt dient Ferrazzano zufolge stets ein durchdachtes Grundkonzept, für welches es unerlässlich ist, Bedürfnisse und Ideen unbefangen auszuarbeiten sowie Problematiken und formale Grundsätze ständig neu zu hinterfragen und zu interpretieren. Der Fokus liegt dabei auf einer intelligenten Konstruktion, auf dem optimalen Material und der Reduktion auf das Wesentliche. Nur auf diese Weise kann man als Designer Emotionen schaffen, denn wird die Idee hinter einem Produkt nicht sofort verstanden, gestaltet sich der Aufbau einer emotionalen Bindung zum Betrachter schwierig.

Mit Wurzeln in Italien und dem Studium in Deutschland, spiegelt sich in Daniele Luciano Ferrazzanos Werken eine spannende Mischung aus rationalem und funktionalem deutschen Bauhaus Design sowie italienischer Experimentierlust und Emotionalität wider. Ferrazzano glaubt an die Logik als Hauptknotenpunkt zwischen allen wesentlichen Gestaltungselementen wie Materialauswahl, Proportionen, Statik und Anordnung. Der Fokus des STUDIO DLF liegt unabhängig von der Formsprache bei der individuellen Anfertigung von Möbeln im räumlichen Kontext.

Auszeichnungen für Daniele Luciano Ferrazzano:

2007 Winner Life Tech Arts Competition

2012 MINI Interior Design Award

2012 Selected by Schöner Wohnen

2018 European Product Design Award, Gold

2018 European Product Design Award, Silver

2019 German Design Award, Special





Projekte des STUDIO DLF:

Im Portfolio vom STUDIO DLF finden sich individuelle Möbel und Einrichtungsgegenstände genauso wie komplette Interior-Konzepte beispielsweise für Boutiquen, Restaurants und Arztpraxen. Darunter sind viele preisgekrönte und innovative Designs wie zum Beispiel handgefertigte Bodenleuchten aus wiederverwerteten Fahrradfelgen, flexible und clevere Regalsysteme oder geometrisch-puristische Badewannen. In allen Produkten verbindet sich ästhetisches und elegantes Design mit praktischer Funktion und durchdachten Ideen zu einem beeindruckenden Ergebnis mit dem gewissen Etwas. Die Raumkonzepte von STUDIO DLF sind geprägt von einem funktionalen Minimalismus, der sich auf das Wesentliche besinnt, sich aber dennoch detailverliebt gibt. Zu den Leistungen des Designstudios gehören bei Bedarf die gesamte Projektleitung inklusive Konzeption, Entwurf, Innenraumplanung sowie Lichtinstallationen, Corporate Design und Corporate Behavior, Bauleitung und Innenausbau – und das alles bis zur schlüsselfertigen Übergabe.

Zusammenarbeit mit dem STUDIO DLF:

Frisch, detailliert, emotional, individuell, modern – diese Attribute zeichnen die Arbeit von Daniele Luciano Ferrazzano und dem STUDIO DLF aus und sprechen Designliebhaber in ganz Deutschland, Italien, Europa und der Welt an. Design ist schließlich grenzenlos. Wer das Stuttgarter Designstudio beauftragen möchte, nimmt am besten Kontakt über E-Mail auf und vereinbart einen persönlichen Termin. Ein solches Kennenlernen und eine persönliche Beziehung zum Kunden sind Daniele Luciano Ferrazzano sehr wichtig, denn das jeweilige Projekt spiegelt auch immer die Persönlichkeit sowie die individuellen Vorstellungen und Wünsche des Kunden wider, welche das Ergebnis ebenso beeinflussen wie das profunde Grundkonzept des Designstudios.