Schaltraum ist 2003 nach dem gemeinsamen Studium der Architektur an der TU Braunschweig als Label für die gemeinsame Teilnahme bei Architekturwettbewerben in unterschiedlichen Teamzusammensetzungen gegründet worden. Seitdem führten mehrere Wettbewerbserfolge zur Gründung von Schaltraum Architektur in Hamburg mit Beginn des Jahres 2011. In dieser Zeitspanne sammelten wir in renommierten, auch international tätigen Architekturbüros in leitenden Funktionen umfangreiche Erfahrungen in allen Belangen der Architektentätigkeit bei der Bearbeitung von Projekten in unterschiedlichsten Größenordnungen.

Als Architekturbüro unterstützt Schaltraum Architektur private und öffentliche Bauherren bei der Planung und Ausführung individueller Bauvorhaben, die wir auf den speziellen Bedarf ihrer Nutzer hin entwickeln. Die Arbeitsfelder des Büros umfassen das gesamte Spektrum architektonischen Gestaltens. Städtebauliche Planungen, öffentliche Bauten, Wohngebäude, gewerbliche Bauten und Arbeiten im Bereich des Produktdesigns zeugen von einer vom Konzept bis zum Detail ganzheitlichen Entwurfsmethodik.