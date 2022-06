TRIANGLE® KÜCHENWERKZEUGE

Im Jahr 1946 gründete Erwin Hill die Hill Metallwaren GmbH, um Radschneeschlägern in grundsolider Qualität zu produzieren und zu verkaufen. Er legte damit den Grundstein für das Unternehmen und ein Sortiment hochwertiger Küchenwerkzeuge, die auch heute noch am Standort Solingen produziert werden. Unter dem Leitspruch „Funktionalität und Qualität setzen sich durch“ wurde das Produktsortiment Schritt für Schritt erweitert und über Jahrzehnte hinweg erfolgreich vertrieben, zumeist über die Markennamen bekannter Hersteller. Da Märkte und Herstellungsprozesse sich in den letzten Jahren massiv verändert haben, entschied sich die dritte Familiengeneration, die Produkte aus dem Hause Hill unter ihrer eigenen Marke triangle® zu vertreiben. Unter diesem Label finden Handel und Verbraucher heute ein Sortiment von über 300 verschiedenen Küchenutensilien, das weltweit vertrieben wird. 2012 entschied sich die Familie dafür, das Unternehmen von Hill Metallwaren GmbH in die triangle GmbH umzufirmieren.

Vieles hat sich in den letzten Jahren geändert, Qualität und Wertigkeit der Produkte aus dem Hause Hill / triangle® sind geblieben.

Die triangle GmbH ist und bleibt ein Solinger Familienunternehmen und damit wichtiger Wirtschaftsfaktor der Region. Ohne in Qualität und Funktionalität unserer Küchenwerkzeuge Kompromisse einzugehen, nutzen wir weitestgehend die Möglichkeiten umweltbewusster Produktion wie die gezielte Verwendung von Kunststoffen aus nachwachsenden Rohstoffen, von Recyclingpapier für Umverpackungen und Katalogen oder den Bezug von Naturstrom. Unser Firmengebäude wurde 2012/2013 energetisch saniert und auch unser Internetauftritt wird klimaneutral gehostet.