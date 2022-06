Mit ihrem Label mano design setzt die Wiener Produktdesignerin Hedwig Rotter ein klares Zeichen für die Verbindung von Handwerk und Design. Funktionale Einfachheit, beeinflusst von hoher Präzision und Humor, und die Hinterfragung gewohnter Verhaltensweisen im Umgang mit Produkten sind der Schwerpunkt der Arbeit. Aus der langjährigen Tradition heraus werden Produkte neu interpretiert und in eine moderne, funktionale Formensprache umgesetzt : sie erzählen neue Geschichten.

Die umfangreiche Produktpalette umfasst Tableware, Wohnaccessoires und Leuchtobjekte. Sämtliche Produkte werden in 100%iger Handarbeit im eigenen Studio in Wien/Ottakring hergestellt. Verwendet wird hochwertiges Porzellan, das bei 1260 ° gebrannt wird. In den letzten Jahren hat sich das Studio als einziger Hersteller in Österreich auf die Verarbeitung von Bone China Porzellan spezialisiert. Aus diesem hervorragenden Porzellan gibt es eine komplette Geschirrserie, Vasen und Pendelleuchten.

mano design positioniert sich selbst als nicht-industrielle, aber hochwertige Manufaktur, die Produkte für den Alltag entwirft - außergewöhnlich im Design, funktional im Einsatz, nachhaltig in der Produktion .