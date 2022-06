In unserer Architekturauffassung fühlen wir uns der Moderne verpflichtet und überprüfen Stilströmungen der Gegenwart an dieser Basis. Eine Besinnung auf das Wesentliche – weniger ist mehr – ist bei jedem Entwurf erneut die Herausforderung. Nicht, was im Moment gefällt, ist automatisch gut – sondern was zeitlos 50 Jahre und deutlich länger stehen bleiben kann.Das erfordert Abstand zu gewinnen von der Schnelllebigkeit und eine Entdeckung der Langsamkeit. Wenn Häuser langsam und schön altern sollen, müssen sie ausgewogen proportioniert, sorgsam detailliert und materialisiert und flexibel nützlich sein. Das ist unser Ziel.