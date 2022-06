Über unser Schaffen als Architekten hinaus bieten wir mit a-tour als Dozenten Architektur-interessierten aus dem In- und Ausland ungewöhnliche Führungen zu ausgesuchten aktuellen Bauprojekten in Hamburg. Wir informieren, was sich in Hamburgs Architekturszene Neues tut. Die von unseren speziell geschulten Architekten geführten Touren vermitteln die städtebaulichen Zusamenhänge, welche mit Fakten und Plänen erläutert werden. Im Verlauf jeder Tour werden einzelne prägnante Gebäude besichtigt.Außerdem haben wir den Architektur Plan Hamburg erstellt, der das aktuelle Baugeschehen dokumentiert.