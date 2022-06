Die beiden Diplom-Designerinnen Stine Paeper (28) und Angelina Erhorn (27) haben von 2007 bis 2013 an der Hochschule für bildende Künste in Hamburg Produktdesign studiert. Beide waren schon neben dem Studium freiberuflich als Designerinnen tätig und haben nun das gemeinsame Studio "moijdDesign" gegründet. Beide legen Wert auf nachhaltige Ansätze im Design. Dies bezieht sich sowohl auf die Auswahl der Materialien, als auch auf die Funktionsweise. Die Arbeiten bestechen durch eine Vielseitigkeit an Materialexperimenten aus natürlichen Rohstoffen und Abfallprodukten. Oft sind es spielerische Ansätze, die Impulse für neue Produktideen geben.