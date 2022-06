bermuda designt einzigartige textile Wohnaccessoires, die jedes Zuhause im Handumdrehen verschönern!

Von Kissen in modernen Deisgns über originelle Duschvorhänge bis zu bedruckter Bettwäsche, hier findet man das besondere Accessoire, das dem Raum den letzten Schliff gibt. Alle Produkte werden in Deutschland aus sehr hochwertigen Materialien und in bester Verarbeitung hergestellt, damit sie lange Freude bereiten und aufgrund der kurzen Transportwege die Umwelt schonen.