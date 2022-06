"ONE WORLD DIFFERENT NEEDS - THE GLOBAL DESIGN COMMUNITY"

2009 haben der Schweizer Architekt und Designer Daniel Korb und der australische Architekt Anthony Kotarac beschlossen, gemeinsam neue Wege zu gehen, um Antworten auf ihre Fragen nach dem Leben und Arbeiten im globalen Dorf zu finden. Dabei entwickeln sie nicht nur bessere Lösungen auf der Produktebene, sie suchen auch nach neuen Formen der Zusammenarbeit.

Wir handeln global und produzieren regional. Auf diese Weise reduzieren wir Fertigungskosten und senken Umweltbelastungen. Einer unserer Inspirationsquellen ist der Austausch mit den Menschen vor Ort. Wir greifen regionale Impulse auf und lassen sie in unsere Arbeit einfließen. Globale Gestaltung beginnt vor Ort. Mit den drei Bereichen work, living und interior bietet xchange Komplettlösungen aus einer Hand. Davon profitieren nicht nur unsere Kunden, auch die Architekten und Planer gewinnen Zeit. Heute wertvoller denn je.

Welcome to The Global Design Community.