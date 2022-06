Visionen verwirklichen.





Die aeronautec wurde 1994 gegründet. Ursprüngliche Zielsetzung waren die Konfektionierung und Anwendung von technischen Geweben und Folien in Form von Segelkonstruktionen für die Bereiche Yacht – Luftfahrt – Technik.





Somit wurde der Grundstein für das heutige Hauptgeschäftsfeld der aeronautec GmbH, die textile Architektur gelegt. Logische Konsequenz aus dieser Tätigkeit war, sich mit den Themen Materialentwicklung im Bereich langlebiger Kunststoffe auf Fluorpolymerbasis sowie Licht zu beschäftigen.





Der Geschäftsführer, Johannes Fitz, schuf im Jahre 2001 eigene Produktions-, Büro- und Ausstellungsflächen in Seeon am Chiemsee. Im Bereich Materialenwicklung wurde auf Erkenntnisse und Impulse des Entwicklungsleiters und Fluorpolymerexperten, Dr. Herbert Fitz, als ehemaliger Entwicklungsleiter der Hoechst AG, wie bspw. ETFE Folien und das Fluorpolymere THV, zurückgegriffen. In gemeinsamer Zusammenarbeit zwischen Geschäftsleitung, Entwicklung und motivierten Partnerfirmen ergab sich ein kreatives Netzwerk, die die Entwicklung von innovativen Materialien in der textilen Architektur auf den Weg brachte.





Heute, 10 Jahre nach der Gründung, stellt die aeronautec GmbH in Zusammenarbeit mit erfolgreichen Partnern aus den Bereichen Gewebeherstellung, Beschichtung, Lichttechnik, Tragwerksplanung und Architektur ein hoch aktives Zentrum für innovative Lösungen in der textilen Architektur dar.





Besonderer Focus und Stärke des Unternehmens ist die eigene Produktion in Seeon. Hier werden maßgeschneiderte Sonderlösungen im Bereich textiler Architektur, Raum- und Deckenelemente, Raumteiler, Messestände und lichtlenkende Gewebelamellen für Bürogebäude entwickelt, konzipiert und erfolgreich im Markt umgesetzt.