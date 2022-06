HOLY TRINITY ist eine Kreativfabrik. Ein Ort, an dem Visionen Wirklichkeit werden. Hier werden Ideen geboren, die bekannte Vorstellungen sprengen. Dinge erfunden bevor man weiß, dass sie möglich sind. Dort, wo uns Technologie besonders nah ist, entstehen neue Verbindungen – der Kontakt mit den Objekten wird human, intuitiv und smart. HOLY TRINITY gibt der Mensch-Objekt-Interaktion eine bisher unerreichte Qualität und macht sie zur selbstbestimmten sinnlichen Erfahrung. So ist heute schon beim Licht jede Bedienung ein magischer Moment und macht erlebbar wie analoge Handlungen digitale Prozesse bewirken. Perfekt gestaltet und umgesetzt in handwerklicher Präzision Made in Germany. Das ist die Welt von HOLY TRINITY.