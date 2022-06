Moderne und luxuriöse Badewannen und Waschtische aus hochwertigem

Mineralguss und Marmor





Badeloft ist eine deutsche Marke, die weltweit hochwertige Produkte im Badbereich für den designorientierten Endkunden vertreibt. Das Unternehmen hat ihren Hauptsitz in Berlin. Das Team verfügt über jahrelange Erfahrung in der Produktion, Vermarktung und dem Verkauf von hochwertigen Sanitärartikeln im europäischen sowie außereuropäischen Ausland.

Badeloft garantiert eine zeitnahe Bereitstellung der handgefertigten Badewannen und Waschtische aus hochwertigem Mineralguss. Unser geschultes Beratungsteam ist Ihnen gerne bei der Planung Ihres Traumbades behilflich.

Unser ausgewähltes Produktsortiment bietet Architekten und Interior Designern vielfältige Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung moderner Bad- und Wohnprojekte

Die Produkte der Marke Badeloft bieten Qualität und Ästhetik zu ausgezeichneten Preisen. Hinzu kommen jahrelange Erfahrungen bei der Ausstattung internationaler privater und gewerblicher Bauvorhaben.

Badeloft hat Showrooms in Berlin, München, Köln, Frankfurt und in Österreich.

Um sich besser für ein Material entscheiden zu können, senden wir Ihnen gerne kostenfreie Mineralgussmuster in matt und glänzend und auf Wunsch auch Holzmuster in Eiche natur und dunkel zu. Für eine genaue Badplanung und Positionierung der Produkte bieten wir Ihnen Badewannen- und Waschbecken Schablonen in Originalgröße an.

Zahlung ist per Überweisung, PayPal oder Kreditkarte möglich.

Badeloft gibt eine 10-jährige internationale Garantie auf alle Mineralguss- und Marmorprodukte. Weitere Produkte wie Armaturen haben eine Garantie von zwei Jahren.