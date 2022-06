scoopstudio ist ein Büro für Architektur mit Standorten in Berlin und Hamburg. Im September 2003 von Peer Schwenke und Michael Carstens gegründet, bietet das Büro das gesamte Spektrum Architektenleistungen an. In den Bereichen von privatem Wohnbau bis hin zu hochwertigem individuellen Innenausbau fassen wir Kompetenzen aus Architektur und Design zusammen und entwickeln dabei neue räumliche Lösungen, die respektvoll mit historischem Bestand umgehen.

Leidenschaftliche Hingabe ist der Ausgangspunkt für jede architektonische Aufgabe. Für uns steht dabei die Kundenperspektive im Vordergrund. Gemeinsam und integrativ entwickeln wir Zielsetzungen, Lösungen und definieren gemeinsam detaillierte Umsetzungsschritte. Unsere professionelle Betreuung bietet dabei eine genaue Definition des Programms und deren räumlicher Umsetzung. Durch schlanke Hierarchien und effiziente Projektstrukturen vermeiden wir unnötige Kosten. In allen Leistungsphasen überprüfen wir an präzisen Visualisierungen den Stand der Projektentwicklung – so entsteht jederzeit ein realistisches Bild Ihrer geplanten Ideen.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!