Das Architekturbüro IDEA-Architekten wurde im Jahr 2000 gegründet und wird seit 2004 durch die gleichberechtigten Partner Matthias Gilles, Olaf Kalkhoff und Gunnar Petersen geführt. IDEA-Architekten besteht neben den Partnern aus weiteren angestellten Architekten und Ingenieuren, die projektbezogen in Ihren jeweiligen Schwerpunktgebieten teamorientiert eingesetzt werden und für Aufgaben in sensiblen Sicherheitsbereichen entsprechendZuverlässigkeitsgeprüft (LuftSiG) sind. Bei komplexen Bauaufgaben verfügt unser Architekturbüro über einNetzwerk aus Fachingenieuren, welche gezielt für die jeweiligen Aufgaben gebunden werden. Mit großem Engagement bildet IDEA-Architekten auch zukunftsorientiert aus und ermöglicht so Auszubildenden, Absolventen und Praktikanten Perspektiven in den verschiedenen Aufgabengebieten des Berufsbildes.