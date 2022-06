Das Atelier wird von der Innenarchitektin Elisabeth Tress-Rehbein, Dipl.Ing.(FH) geführt.

Hier entwickeln wir individuelle Konzepte für:

▪ Privates Wohnen ▪ Praxen und Tageskliniken ▪ Hotels und Restaurants ▪ Barrierefreies Wohnen

Der Planungsprozess beginnt für uns mit intensivem Zuhören und Erfassen der per- sönlichen Wünsche und Bedürfnisse des Kunden. Dabei kann die Bandbreite der Aufgabenstellung von der Gestaltung einzelner Räume im Neubau oder im Bestand, vom Möbelentwurf bis hin zum kompletten Umbau reichen. Im Beratungsgespräch zeichnet sich eine klare Zielvorstellung des Kunden ab. Mit Kreativität und konstruktivem Wissen erarbeiten wir daraufhin die ideale Lösung und setzen diese in den folgenden Planungsschritten um. In enger und persönlicher Zusammenarbeit mit unseren Kunden, sowie durch zu- verlässige Kommunikation und Koordination zwischen der Innenarchitektin, dem Auftraggeber und den ausführenden Firmen, begleiten wir das Projekt während der Umsetzungphase bis zur Fertigstellung des Objektes. Auf diese Weise gestalten wir Räume, die der Persönlichkeit des Kunden entsprechen und auf die geplante Nutzung optimal zugeschnitten sind.