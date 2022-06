Eine Beton Lampe - an einem Kabel? an der Decke? hält das? --- ja es hält!

Wir fertigen für unsere Kunden im In- und Ausland individuelle Lampen aus Beton.

Die Lampen sind scheinbar aus schlichtem schweren Beton, doch in Wahrheit wiegen sie durch eine spezielle Rezeptur nicht viel.

Individuelle Lichtobjekte! Zeitlos, minimalistisch, kühl in ihrer Optik und immer ein Unikat. Lichtobjekte, die in ihrer Form, Farbe und Verarbeitung höchste Ansprüche erfüllen.

Aus den mit Sichtbeton gegossenen Objekten strahlt feinstes warmes Licht heraus.

Eine grandiose Kombination aus kühlem Material, klarer Formgebung und seidenweichen Lichteffekten.

Aus einer Idee wurde ein Projekt: Die Beton Cube Lampe.

Wir freuen uns auf Ihre Eindrücke und stehen gerne für Rückfragen jederzeit zur Verfügung. Und wann dürfen wir für Sie "Ihre Lampe" von Betoncube.de fertigen?

Viel Spaß beim Reinschauen

Thorsten von

Beton Cube