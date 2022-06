Leschi seit 2002

Wir meinen, mehr als 10 Jahre nach der Gründung ist es an der Zeit eine kleine Bilanz zu ziehen.

Die Geschichte von Leschi beruht auf einer Idee: Lebenskonzept zu sein. Der Einklang von Freundschaft, Familie und Unternehmen ist die Ausgangslage für grundlegend neue Designs, stimmige Materialien und eine Riesenfreude bei deren Verknüpfung: Für freundliche Produkte mit einem wahren Nutzen im Alltag.

Das Team von Leschi arbeitet eng zusammen und ist doch weit voneinander entfernt. Die Büros in Berlin, Bamako und Brighton sind technisch miteinander vernetzt und bieten jedem Gründer sein ganz persönliches Umfeld; Inspiration pur, die sich in der detailreichen Ausarbeitung von Konzepten und ihrer Durchführung widerspiegelt.

Die persönliche Entfaltung hat ihren Raum. In jeder Lebensphase verschieben sich die Prioritäten, es werden neue Ziele artikuliert: die Betreuung der Kinder, fachliche Weiterbildung oder der Extra-Schub beim Ausbau des Unternehmens. Wir bringen jedes Jahr die individuelle Arbeitszeit mit unseren Zielen überein.

Leschi lebt die Arbeit und arbeitet am Leben, seit nunmehr 10 Jahren. Herzlichen Glückwunsch zu acht lachenden Kindern, einem Sortiment aus über 100 Produkten, Büros in drei Städten, Vertriebsfreunde in über 30 Ländern und die Lust auf weitere spannende Jahre!

Leschi bedankt sich bei allen, die unser Heute möglich gemacht haben!