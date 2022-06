dekappa fertigt feine Schmuckkreationen in Gold&Silber in Kleinserie, Filzkissen & -untersetzer in Kleinserie sowie Möbel in Kleinserie auf Bestellung. Darüber hinaus bietet dekappa Design als Dienstleistung für Sie oder Ihr Unternehmen.

Design&Produkte MADE in AUSTRIA. Fair produziert in Österreich & Europa!

"Unser Kredo ist es, gesundes, langlebiges und ästhetisch anspruchsvolles Design zu schaffen." Designed mit Liebe&Passion von dekappa Designerin Doris Koefer & Partnern.

.inspiration

Zitat: "Suche den Inhalt. Finde die Form." Zitat Ende, F wie Fellin Peter.

Wir bieten

* Beratung im Design, Strategie, Corporate Identity

* Design Konzept & Research

* Produkt-Entwicklung

* Sketching

* 3d-Visualisierung, Präsentation & Layouting

* Mockup & Prototyping