Auf meinem Blog "Selber machen!!"

findet Ihr viele Do it yourself Projekte und Reparaturtipps,

die hohe Handwerkerrechnungen für kleine Probleme manchmal vermeiden können.

Der Fokus liegt dabei neben diversen Diy- Anleitunbgen und Ideen auf Fenstern, Rollläden, Türen und Holz.