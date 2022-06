Vandealps Architecture

Die Alpen sind eine der faszinierendsten Landschaften der Welt - auf viele Menschen wirken sie wie ein Magnet! Dieser Lebensraum erfordert eine besonders sensible, kreative Architektur, weil neues Bauen an traditionelles anschließen soll, zugleich aber auch Kontrast zur Herkömmlichen sein will. Innovative, ökologische, zukunftsorientierte Bauweise und Harmonie mit dem Bestehenden sind das Ziel von VANDEALPS!

VANDEALPS plant und baut mit Emotion, hohem Erfahrungswert, individuell maßgeschneiderten Lösungen und der Vision, Alltäglichem einen besonderen Reiz zu geben. Denn kaum jemand kennt die Herausforderungen des alpinen Lebensraumes wie wir - eben VANDEALPS!